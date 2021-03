Udrea erstinstanzlich zu acht Jahren Haft verurteilt

Bukarest (ADZ) – Das Landgericht Bukarest hat die frühere Tourismus- und Entwicklungsministerin der PDL-Regierungen, Elena Udrea, am Montag in der Causa der illegalen Finanzierung von Traian Băsescus Präsidentschaftswahlkampf aus dem Jahr 2009 wegen Anstiftung zu Bestechungsannahme und Geldwäsche zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, sowohl Anklage, die eine zwölfjährige Haftstrafe gefordert hatte, als auch Verteidigung können dagegen Berufung einlegen.



In der gleichen Causa wurde auch Ioana Băsescu, die älteste Tochter des früheren Staatsoberhauptes, wegen Anstiftung zu Unterschlagung und Geldwäsche erstinstanzlich zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Haftstrafen erhielten zudem der frühere Generalsekretär des Entwicklungsministeriums, Gheorghe Anastasia (6 Jahre), sowie zwei weitere Angeklagte, einzig der Medieninhaber Dan Andronic erzielte einen Freispruch.



In einer ersten Reaktion vermaledeite Udrea die Richterin, die sie für schuldig befunden und zu Freiheitsentzug verurteilt hatte: „Mögen deren Kinder das gleiche durchmachen, was mein Kind durchmachen muss“, sagte die frühere Politikerin dem Sender Antena 3.