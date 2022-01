Über 100 Minuten Zugverspätungen wegen Lok-Brand

Bukarest (ADZ) – Der Brand der Lokomotive eines Güterzuges des privaten Güterbeförderers „Grup Feroviar Român“ hatte am Sonntagnachmittag für 15 Personenzüge Verspätungen von über 100 Minuten verursacht. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen den Gemeinden Brazi und Crivina, Kreis Prahova, wurde von etwa 17 Uhr an unterbrochen und ab 19 Uhr, nach der Löschung des Feuers, wieder aufgenommen. Zur Vorbeugung einer Explosion wurde die Lok sofort von den Güterwagen, in denen chemischer Dünger transportiert wurde, abgekoppelt.