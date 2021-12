Über 80% der Haushalte haben Zugang zum Internet

Bukarest (ADZ) – 80,8 Prozent der Haushalte in Rumänien haben Zugang zum Internet, wie eine Studie des Nationalen Instituts für Statistik (INS) ergibt. Der Anteil liegt im urbanen Raum mit 86,9 Prozent höher als im ländlichen Raum mit 73,1 Prozent. Insgesamt lässt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 2,6 Prozent feststellen.



Die höchste Dichte an Haushalten mit Internetzugang findet sich im Raum Bukarest-Ilfov (93,2 Prozent), am wenigsten Anbindung gibt es im Südosten des Landes (82,9 Prozent). Am häufigsten werden dabei mobile Breitband-Verbindungen genutzt (81,7 Prozent), gefolgt von festem Breitband-Anschluss (73,7 Prozent).



Im Vorjahr gaben 79,1 Prozent an, täglich oder fast täglich online zu sein – ihr Anteil ist leicht gestiegen auf 82,3 Prozent. Dabei unterscheiden sich die Altersgruppen: Während 98,4 Prozent der 16- bis 34-Jährigen das Internet nutzen, geben 29,5 Prozent der 55- bis 74-Jährigen an, noch nie online gewesen zu sein.