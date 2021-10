Überlastung: Einweisungen in Spitäler ausgesetzt

Bukarest (ADZ) – Aufgrund der Belastung des Gesundheitssystems durch die vierte Welle der Corona-Pandemie werden Einweisungen in Krankenhäuser, mit Ausnahme von Notfällen, für 30 Tage ausgesetzt. Staatssekretär Raed Arafat hat am Montag angekündigt, die Maßnahme gelte für chirurgische Eingriffe, Behandlungen und Untersuchungen, die verlegt werden können. Ausgenommen sind Notfälle, verpflichtende Untersuchungen für schwangere Frauen, Patienten mit chronischen onkologischen Leiden oder solche, die Dialyse nötig haben. Arafat erklärte weiter, verfügbares Gesundheitspersonal könne aufgrund der Verordnung von Krankenhausmanagern bzw. Gesundheitsämtern für die Behandlung von Covid-Patienten abkommandiert werden.



Der Verband der von HIV/AIDS betroffenen Personen (UNOPA) kritisierte in einer Mitteilung den Entscheid. Für manche HIV-Patienten, die nicht als unmittelbare Notfälle eingestuft werden, könne eine Aufschiebung der Spitaleinweisung um einige Wochen einem Todesurteil gleichkommen.