Ukrainischer Präsident zu Besuch erwartet

Bukarest (ADZ) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird diese Woche in Bukarest zu Besuch erwartet – der erste, den das ukrainische Staatsoberhaupt hierzulande seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf sein Land unternehmen würde. Aus Sicherheitsgründen wird Selenskyjs Visite erst bestätigt, nachdem er bereits auf rumänischem Staatsgebiet eingetroffen ist – Medienberichten zufolge könnte der Besuch jedoch bereits am Dienstag, dem 10. Oktober l. J., erfolgen.



Auch über das Programm des ukrainischen Präsidenten hierzulande ist wenig bekannt – ein Gespräch mit seinem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis scheint auf jeden Fall festzustehen. Ob Selenskyj darüber hinaus auch mit anderen rumänischen Amtsträgern zusammentrifft, bleibt abzuwarten.



Der ukrainische Premier Denys Schmyhal hatte im August anlässlich seines Antrittsbesuchs in Bukarest bestätigt, dass Präsident Selenskyj eine Visite hierzulande plant. Das ukrainische Staatsoberhaupt selbst hatte Rumänien erst letzte Tage im Kontext des schwelenden Streits mit einigen Nachbarländern um ukrainische Agrarexporte angesichts der „konstruktiven Kooperation“ unseres Landes lobend erwähnt.