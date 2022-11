Umfangreiches Sozialpaket geschnürt: Renten steigen um 12,5 Prozent

Bukarest (ADZ) – Die Koalition hat am Montagabend ein umfangreiches Sozialpaket geschnürt. Der Rentenpunkt wird demnach zum 1. Januar 2023 um 198 Lei von jetzt 1586 Lei auf 1784 Lei angehoben, teilte Premierminister Nicolae Ciucă nach der Koalitionssitzung mit. Damit bekommen alle Rentner 12,5 Prozent mehr.



Teil der Maßnahmen sind jedoch auch Hilfeleistungen für Rentner mit geringen Altersbezügen. So bekommen Menschen mit einer Rente von unter 1500 Lei einen Bonus von 1000 Lei. Wer eine Rente zwischen 1500 und 2500 Lei bezieht, erhält 800 Lei. Rentner mit Altersbezügen zwischen 2500 und 3000 Lei müssen sich mit 600 Lei begnügen. Diese Extraleistungen erfolgen in zwei Teilzahlungen in der ersten bzw. zweiten Jahreshälfte.



Personen, deren Renten unter 1700 Lei liegen, werden auch nächstes Jahr alle zwei Monate Sozialgutscheine von je 250 Lei erhalten. Für Personen im Alter von über 60 Jahren, die Renten unter 2000 Lei im Monat beziehen, sind Hilfen von insgesamt 1400 Lei für Energierechnungen in diesem und dem nächsten Winter vorgesehen.



Das Kindergeld wird um die Inflationsrate angepasst. Personen mit Behinderungen erhalten eine 13. Zahlung in Höhe ihres jeweiligen monatlichen Behindertengeldes. Veteranen- und Kriegswitwenrenten werden rückwirkend von 2018 um die Inflation justiert – die Bezüge steigen somit um rund 30 Prozent.



Die Kosten dieser Sozialmaßnahmen belaufen sich insgesamt auf 26,65 Milliarden Lei, kündigte PSD-Chef Marcel Ciolacu an.



Das Paket ist ein Kompromiss der wichtigsten Koalitionsparteien. Die Liberalen bestanden auf 15 Prozent Erhöhung für alle Rentner, die Sozialdemokraten wollten eine allgemeine Anhebung um 10 Prozent, dafür aber signifikantere Hilfeleistungen für Menschen mit geringeren Altersbezügen.