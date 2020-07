Umfrage: Reiseverhalten in Zeiten der Pandemie

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Fast drei Viertel der Angestellten in Rumänien hat dieses Jahr noch keinen Urlaub genommen, doch 42 Prozent davon wollen dies demnächst nachholen, so eine Umfrage der Jobvermittlungsplattform BestJobs. Über 80 Prozent wollen im Land bleiben und den Urlaub in den Bergen, am Meer (57,4 Prozent) oder zu Hause (24,8 Prozent) verbringen.

Besorgt über die Nachlässigkeit in Bezug auf Hygiene und Distanzierung zeigen sich 42 Prozent, 23 Prozent befürchten eine neue Welle an Infektionen und damit erneute Einschränkungen. Dennoch wählt die Hälfte der Befragten Hotel oder Pension, nur 12 Prozent will jedes Risiko vermeiden und übernachtet im Zelt, Wohnwagen oder Mietapartment. Nach dem Urlaub wollen 29 Prozent direkt ins Büro zurückkehren, 21 Prozent erst 14 Tage zu Hause arbeiten, um die Kollegen zu schützen, 18 Prozent sich auf Covid-19 testen lassen. 88 Prozent gaben an, dieses Jahr keine Dienstreisen mehr durchführen zu wollen.