Umfrage: Rumänen vertrauen Geoană und Kövesi

Bukarest (ADZ) – Der stellvertretende NATO-Chef Mircea Geoană, die EU-Chef-Staatsanwältin Laura Codruța Kövesi und der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc (PNL) gelten als vertrauenswürdigste Persönlichkeiten in Rumänien, mit jeweils über 30 Prozent der Stimmen, gefolgt von Premierminister und PSD-Chef Marcel Ciolacu und der Extrem-rechts-Senatorin Diana Șoșoacă (SOS), laut der letzten telefonischen INSCOP-Umfrage, die Ende November durchgeführt wurde. Am wenigsten vertrauenswürdig fanden die 1100 Teilnehmer USR-Chef Cătălin Drulă (6,7 Prozent), den Kreisratvorsitzenden von Bihor, Ilie Bolojan (12,9 Prozent), und Präsident Klaus Johannis (16,2 Prozent).



Lezterer erzielte dafür mit 100 Prozent den höchsten Bekanntheitsgrad (100 Prozent), gefolgt von Gabriela Firea (94,6 Prozent) und Șoșoacă (93,8 Prozent), am wenigsten bekannt sind Bolojan und Drulă.



Interessant an den Präferenzen der Rumänen sei, dass sie Persönlichkeiten, die wichtige Funktionen auf internationaler Ebene einnehmen, eher vertrauen, meint INSCOP-Leiter Remus Ștefureac. Das hohe Vertrauen in Șoșoacă signalisiere eine tiefgründige Unzufriedenheiten der Bevölkerung mit der Mainstream-Politik.