Umstrittene Richterin darf bleiben

Bukarest (ADZ) - Die Richterin Ioana Ancuța Popoviciu vom Amtsgericht Mangalia bleibt weiter im Amt und soll das prominente Verfahren gegen Vlad Pascu weiter führen dürfen. Die Gerichtsinspektion hatte ein Disziplinarverfahren angestoßen, da die Richterin im Prozess gegen Pascu, der letzten Sommer am Schwarzen Meer unter Einfluss von Drogen am Steuer zwei Menschen tötete, durch ein merkwürdiges Verhalten auffiel. So soll Popoviciu während der Verhandlung Kaugummi gekaut und nach dem Ausweis eines der Todesopfer gefragt haben. Die Gerichtsinspektion hatte auch beantragt, dass die Richterin vom Dienst suspendiert wird, während das Disziplinarverfahren läuft.



Die zuständige Abteilung des Justizrates (CSM) lehnte den Antrag ab. Justizministerin Alina Gorghiu zeigte sich enttäuscht: Sie habe gehofft, dass der CSM den richtigen Weg findet, um das Misstrauen in die Rechtspflege, sowie die Fragezeichen und Zweifel im Zusammenhang mit dem im Rampenlicht stehenden Verfahren zu beseitigen.