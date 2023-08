Umweltbehörde statuiert Exempel

Bukarest (ADZ) - Erstmals hat die Umweltbehörde in einem Blitz-einsatz am Mittwoch Müll von privaten Grundstücken konfisziert und damit ein Exempel statuiert, wie diese auf Facebook mitteilt. In Bolintin Vale, Kreis Giurgiu, wurden rund 50 Tonnen illegal gelagerte Wertstoff-Abfälle von Privatpersonen und Firmen konfisziert und Strafen von insgesamt 275.000 Lei verhängt. Die Beschlagnahme sei ein neues Instrument, „dass die Regeln des Spiels verändert“, wo Strafakten und Geldstrafen bisher ihre Wirkung verfehlten, so die Behördenvertreter.