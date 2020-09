Umweltbelastung verursacht 19 Prozent der Todesfälle

Bukarest (EUA/ADZ) – Die Europäische Umweltagentur (EUA) veröffentlichte eine Studie, derzufolge 19 Prozent aller Todesfälle in Rumänien auf Umweltbelastungen zurückzuführen sind – das ist der höchste Prozentsatz innerhalb der Europäischen Union. Den niedrigsten weisen Schweden und Dänemark mit 10 Prozent auf. Während im EU-Schnitt jeder 8. Todesfall ursächlich mit Umweltbelastungen in Zusammenhang steht, trifft dies in Rumänien auf fast jeden fünften Todesfall zu. Das größte Problem stellt die Luftverschmutzung dar, die etwa Krebs- und Atemwegserkrankungen hervorruft.



Erst im April hatte der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass Rumänien seinen Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität nicht nachkomme und in Bukarest systematisch gegen EU-Normen verstoßen habe. Laut einem Bericht des Rumänischen Rechnungshofes von 2018 kostet dies die Bukarester im Schnitt 22 Monate Lebenszeit im Vergleich zur Bevölkerung anderer Teile des Landes.