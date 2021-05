Umweltminister ändert Regeln für Bärenjagd

Bukarest (ADZ) – Umweltminister Barna Tánczos (UDMR) gab am Donnerstag bekannt, die Ausnahmeregelung zur Bärenjagd sei infolge des Falles, in den Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein verwickelt ist, geändert worden. Nun soll die Ausnahmegenehmigung zur Entfernung von gefährlichen Bärenmännchen mittels Abschuss nur 15 Tage gelten und ausschließlich vom Personal des zuständigen Jägerverbandes ausgeführt werden dürfen. Darüber hinaus stelle das Umweltministerium im Fall von durch Bärenweibchen angerichteten Schäden künftig keine Sondergenehmigungen für die Tötung, sondern nur zu ihrer Umsiedlung aus, so Tánczos.