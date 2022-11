Uni nimmt Bodes Dissertation erneut unter die Lupe

Klausenburg/Bukarest (ADZ) - Der Ethikrat der Klausenburger Universität Babeș-Bolyai wird die Doktorarbeit von Innenminister Lucian Bode (PNL) ein zweites Mal unter die Lupe nehmen. Das teilte Rektor Daniel David am Donnerstag mit, nachdem die bekannte Plagiatsjägerin Emilia Șercan in einem Beitrag für „PressOne“ klargestellt hatte, dass „mindestens 18,5 Prozent“ der Dissertation aus dem Jahr 2018 plagiatsverdächtig sind, auch habe sich Bode insgesamt sechs Illustrationen unrechtmäßig angeeignet, während weitere 30 falsch ausgewiesen seien. Der Ethikrat der BBU hatte dem amtierenden Innenminister erst vor wenigen Wochen einen Persilschein ausgestellt bzw. nach einer ersten Prüfung befunden, dass bloß 2,95 Prozent seiner Doktorarbeit abgeschrieben seien. Allerdings hatte das Gremium auch hervorgehoben, lediglich die von der oppositionellen USR angezeigten Auszüge untersucht zu haben.



Angesichts des hohen Interesses der Öffentlichkeit gegenüber dem Fall werde der BBU-Ethikrat Bodes Dissertation nun abermals prüfen und dabei auch ausländische Experten zu ihrer eingehenden Begutachtung heranziehen, sagte Rektor David nun am Donnerstag.