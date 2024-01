UNRWA-Finanzierung doch ausgesetzt

Bukarest (ADZ) - Nachdem das Außenministerium sich zunächst nicht zu einem Zahlungsstopp an das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA äußerte, will es nun doch handeln und mit anderen Geberstaaten gleichziehen. Die USA, Japan und mehrere europäische Länder hatten den Geldhahn abgedreht, nachdem UNRWA-Mitarbeiter in den Verdacht rückten, an den Hamas-Massakern in Israel am 7. Oktober 2023 mitgewirkt zu haben. Das Außenministerium in Bukarest fordert eine Aufklärung der Vorfälle und stellt bis dann die freiwilligen Beitragszahlungen ein.