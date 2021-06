Unterschlagung: Ex-Geheimdienstchef unter Anklage

Bukarest (ADZ) – Die hauptstädtischen Militärstaatsanwälte haben am Donnerstag Anklage gegen den ehemaligen langjährigen Vizechef des Militärnachrichtendienstes, General a. D. Iulian Gherghe, erhoben, dem Unterschlagung, Falschbeurkundung im Amt und Falschangaben zur Last gelegt werden. Der zurzeit in Untersuchungshaft sitzende, teilgeständige Zwei-Sterne-General a. D. soll laut Anklageschrift im Jahr 2018 aus dem Kriegsfonds des Militärnachrichtendienstes knapp 180.000 Dollar unterschlagen haben, um damit ein Grundstück vor den Hauptstadttoren zu erstehen, auf dem er sich sodann ein Haus bauen wollte.