US-Präsident trifft Staatenlenker des Bukarest-9-Formats

Warschau/Bukarest/Kiew (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis und die Staatenlenker des Bukarest-9-Formats (B9) treffen am Mittwoch in Warschau mit US-Präsident Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Das teilte das Präsidialamt in Bukarest am Montag in einer Presseerklärung mit. Mitgliedsländer des Bukarest 9-Formats sind die mittel- und osteuropäischen NATO-Staaten – neben Rumänien auch Polen, Bulgarien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen und Ungarn. Das Treffen des US-Präsidenten und des NATO-Generalsekretärs mit den Staatschefs des B9-Formats steigt vor dem Hintergrund des sich kommende Tage jährenden Ausbruchs des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs in der Ukraine, Kernthemen des Gesprächs werden zum einen weitere Hilfe für die Ukraine und zum anderen eine koordinierte Reaktion der östlichen NATO-Länder angesichts der massiv veränderten Sicherheitslage in Europa sein.



Im Vorfeld seines zweitägigen Polen-Besuchs war Biden am Montag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen zu einem Blitzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen – es war der erste Besuch eines US-Präsidenten in einem Kriegsgebiet ohne eigenes Militär vor Ort, wie etwa im Irak oder in Afghanistan. Biden sicherte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Unterstützung zu und lobte insbesondere den Verteidigungswillen der Menschen in der Ukraine. „Ein Jahr danach hält Kiew stand. Und die Ukraine hält stand. Die Demokratie hält stand“, sagte Biden. Seinerseits dankte Selenskyj dem US-Präsidenten für seine „historische“ und „mutige“ Visite – sie erfolge „in schwierigsten Zeiten“ für sein Land und stelle ein „extrem wichtiges Zeichen der Unterstützung für alle Ukrainer“ dar.