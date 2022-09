US-Rüstungskonzern soll in Forschung investieren

Bukarest (ADZ) - Der US-amerikanische Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin soll laut einer Mitteilung der rumänischen Regierung in Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz in Rumänien investieren. Nach einem Treffen am Dienstag zwischen Raymond Piselli, Vizepräsident für internationale Geschäfte beim US-Unternehmen, und Premierminister Nicolae Ciucă kündigte die Regierung an, dass die Zusammenarbeit zwischen der Technischen Universität Klausenburg/Cluj-Napoca und der Forschungsabteilung Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories stattfinden soll. Eine konkrete Investitionssumme wurde nicht genannt.



Ciucă sieht in dem Beschluss „einen erneuten Beweis für die Konsolidierung der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und der USA“ und erwartet, dass durch die Zusammenarbeit auch ein „für die Entwicklung unserer Wirtschaft nötiger Technologietransfer“ stattfinden werde. Besprochen wurde auch die Umsetzung der Ausrüstungsprogramme betreffend Kampfflugzeuge und Flugabwehr.