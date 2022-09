US-Stiftung lädt AUR-Chef Simion aus

New York/Bukarest (ADZ) - Die Stiftung Israel Heritage Foundation (IHF) mit Sitz in New York hat den Chef der extremistischen AUR, George Simion, ausgeladen. Simion, der am 18. September an einem Event der IHF hätte teilnehmen sollen, zu dessen Gastrednern auch der frühere Außenminister der Trump-Regierung, Mike Pompeo, gehört, behauptete daraufhin am Dienstag, Rumäniens Botschafter in den USA, Andrei Muraru, habe alles daran gesetzt, um seine Teilnahme an besagtem Event sowie engere Beziehungen zwischen der oppositionellen AUR und ihrem „selbstverständlichen Partner in den USA“ bzw. Trumps Republikanern zu unterbinden.