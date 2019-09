USA: Einreisesperre für Liviu Dragnea und Kinder

Bukarest (ADZ) - Das US-Außenministerium hat den zurzeit inhaftierten Ex-PSD-Chef und ehemaligen Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Liviu Dragnea, und seine beiden erwachsenen Kinder, Valentin [tefan und Maria Alexandra Dragnea, mit einem Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten belegt.



Grund für die von US-Außenminister Mike Pompeo erlassene Sperre sind die „signifikanten Korruptionsakte“, in die nicht nur der frühere autokratische PSD-Chef, sondern auch dessen Kinder verstrickt sind, teilte das US State Department am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Die Maßnahme solle zudem als „deutliches Signal“ dienen, dass die USA „Festigung des Rechtsstaates und Korruptionsbekämpfung in Rumänien“ voll unterstützen, hieß es weiters in der Mitteilung des US-Außenministeriums.

Damit reiht sich Dragnea in die unrühmliche Liste weiterer Amtsträger aus insgesamt 11 Staaten ein, gegen die die USA im laufenden Jahr eine Einreisesperre wegen Großkorruption oder Verletzungen der Grundrechte erlassen haben – darunter ein ehemaliger Potentat von Gambia, der Gouverneur von Tschetschenien sowie kongolesische, bosnische, serbische und albanische Parlamentarier.