USR-PLUS-Fusion gerichtlich zugelassen

Bukarest (ADZ) – Das Reformbündnis USR-PLUS ist ab sofort eine einzige Partei: Das Berufungsgericht Bukarest lehnte am Wochenende die letzten Einsprüche gegen die Fusion der beiden Parteien ab; das Urteil der Instanz ist rechtskräftig. Als Nächstes muss sich die USR-PLUS nun amtlich eintragen und sodann ihren Zusammenschluss auf einem Parteikonvent absegnen lassen, auf dem des Weiteren auch eine neue Parteispitze gewählt wird. Die Fusion der beiden Reformparteien sei trotz allen Gegenwindes endlich rechtskräftig, er danke Dan Barna dafür, zusammen mit ihm „dieses politische Projekt so weit gebracht zu haben“, so Dacian Cioloș.