USR/PLUS sammeln Unterschriften auch online

Bukarest (ADZ) - USR und PLUS haben am Dienstag als erste politische Parteien eine Online-Unterschriftensammlung gestartet. Vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Epidemie habe man beschlossen, die Unterschriftensammlung möglichst online durchzuführen, nichtsdestotrotz werde man auch Wahlkampfzelte in Stadtparks, Märkten, Haltestellen sowie bei den U-Bahn-Ein- und Ausgängen aufstellen, teilte das Wahlbündnis in einem Pressrelease mit. Das Formular der USR/PLUS ist einfach und übersichtlich gestaltet und kann online ausgestellt werden, nach Angaben der beiden Reformparteien ist es von der Ständigen Wahlbehörde AEP genehmigt.