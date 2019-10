USR-PLUS wollen gemeinsame Kandidaten

Bukarest (ADZ) - Die Parteien „Rettet Rumänien“ (USR) und „Freiheit, Einigkeit und Solidarität“ (PLUS) haben am Wochenende angekündigt, nach der Präsidentschaftswahl gemeinsame Kandidaten für die Lokalwahlen aufstellen zu wollen.

Am Sonntag hat die erste gemeinsame Sitzung der nationalen Leitungen der beiden Parteien stattgefunden, in deren Anschluss in einer Mitteilung angekündigt wurde, dass „die Allianz konsolidiert“ sei und „alle kommenden Wahlen gewonnen“ werden sollen. Die Allianz USR-PLUS tritt bei der Präsidentschaftswahl mit dem gemeinsamen Kandidaten Dan Barna an.



PLUS-Präsident Dacian Cioloș erklärte, das nächste Ziel sei der Sieg bei der Präsidentschaftswahl, während USR-Chef Barna hinzufügte, dass die Allianz sich vorbereite, alle Wahlen bis zu den Parlamentswahlen 2020 zu gewinnen. Man wolle ein klares Mandat der Wähler, „um den rumänischen Staat zu reformieren, Korruption und Inkompetenz auszumerzen“, so Barna.