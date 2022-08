USR reklamiert Rafila-Vermögen

Bukarest (ADZ) – Der USR-Abgeordnete Emanuel Ungureanu will Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) bei der Nationalen Integrationsbehörde ANI melden, so ein Pressekommunique der Partei. Rafila soll über ein ungerechtfertigt hohes Vermögen von Millionen Euro verfügen, das mit seiner bisherigen Tätigkeit als Krankenhausarzt nicht zu vereinbaren sei. Vor Kurzem hatte die USR Rafila aufs Korn genommen, weil dieser einen 21-Millionen-Euro-Beratervertrag mit der WHO unterzeichnet hatte, für die er bis 2021 als Vertreter Rumäniens tätig war.