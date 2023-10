Vălean: Hafen Konstanza dringend digitalisieren

Strassburg/Bukarest (ADZ) - Die EU-Kommissarin für Transportwesen, Adina Vălean hat am Mittwoch in einer Pressekonferrenz in Strassburg die mangelnde Digitalisierung des Hafens Konstanza angesprochen sowie auf die dringende Modernisierung des Hafens aufmerksam gemacht, laut Nachrichtenportal G4Media.ro. Die Maßnahmen seien umso dringender in Anbetracht der Direktbeladung der Getreidelieferungen aus der Ukraine, also von Schiff zu Schiff ohne Zwischenlagerung im Hafen. Dies übe „eine andere Art von Druck auf die Hafenbehörden“ aus, so Vălean. Vorige Woche sei der Hafen mit rund 700 Bargen zur Umladung der Ware auf Schiffe „verstopft“ gewesen.

Konstanza sei der einzige der Top-10 Häfen Europas, der nicht digitalisiert ist, monierte Vălean auf einer Pressekonferenz. Investitionen seien nötig, nicht nur für die Getreidetransporte aus der Ukraine, sondern für die Zukunft. Kleinere Häfen wie Warna oder Burgas hätten bereits Interesse an der Übernahme solcher Transporte gezeigt.