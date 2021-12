Vegetationsbrand in Piatra Neamț

Bukarest (ADZ) – Auf dem Hügel Pietricica in Piatra Neamț ist am Dienstagabend ein massiver Vegetationsbrand ausgebrochen. Die ausgetrockneten Pflanzen und der starke Wind trugen zur Ausbreitung bei, erst gegen zwei Uhr nachts konnte der Brand gelöscht werden, wie die Zeitung Ziar de Neamț berichtete. Feuerwehrkräfte aus allen benachbarten Landeskreisen waren im Einsatz. Länger war nicht klar, ob Wohngebäude in der Nähe evakuiert werden müssen. In manchen Gebieten des Kreises fiel der Strom aus, Opfer gab es aber offenbar nicht.