Vela: Milliarden-Investition in Katastrophenschutz

Bukarest (ADZ) - Innenminister Marcel Vela verlautbarte am Donnerstagabend, dass die Regierung das Projekt „Viziune 2020“ beschlossen habe. Dieses zielt darauf ab, in Zukunft auf Katastrophen rascher und effizienter reagieren zu können. Vorgesehen ist zu diesem Zweck die Anschaffung von – unter anderem – 60 Bergungsfahrzeugen, 276 Löschfahrzeugen, 42 Einsatzfahrzeugen, verschiedenen Mehrzweckschiffen, 12 Helikoptern sowie die Einrichtung eines nationalen Katastrophenschutzzentrums.



Von den Gesamtkosten in Höhe von 3,2 Milliarden Lei stammen 2,7 Milliarden aus Mitteln der Europäischen Union.