Verein verklagt Regierung auf mehr Klimaschutz

Klausenburg (ADZ) - Der Bürgerrechtsverein Declic will die Regierung mit einer Klage vor einem hohen Gericht in Klausenburg zur Verabschiedung von Maßnahmen bringen, die für den Abbau von 55 Prozent der CO 2 -Emmissionen bis 2030 und für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 notwendig sind. Rumänien habe laut Declic kein Klimagesetz und die Tatenlosigkeit der Regierung beeinträchtige unter anderen das Recht auf Leben und den Anspruch auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt. Ähnliche – teils erfolgreiche – Verfahren gegen die jeweilige Regierung liefen mehrfach in Europa, darunter auch in Deutschland.