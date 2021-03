Verhandlungen über Misstrauensantrag gegen Regierung

Bukarest (ADZ) – Die PSD hat begonnen, mit den AUR-Parlamentariern und unabhängigen Abgeordneten einen Misstrauensantrag gegen die Regierung Cîțu zu verhandeln, erklärte der Leiter der Sozialdemokraten, Marcel Ciolacu, am Dienstag auf TVR. Auch die Minderheitenabgeordneten würden diese Regierung nicht mehr lange unterstützen, mutmaßte Ciolacu. „Keine Ahnung, wie lange der UDMR noch aushält.“



PNL und USR PLUS seien von inneren Unstimmigkeiten beherrscht. Die Regierung Rumäniens sei „kein Monolith“, sondern „drei Regierungen in einer“. Ferner wirft er der Koalition vor, die Coronakrise schlecht zu managen.