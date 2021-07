Verkehrsminister löst umstrittene Behörde auf

Bukarest (ADZ) – Verkehrsminister Cătalin Drulă (USR-PLUS) hat am Sonntag die Auflösung der umstrittenen Behörde für die Rettung von Menschenleben auf hoher See (ARSVOM) infolge ihrer „zahlreichen Probleme bei der Auftragsvergabe“ sowie „schwerwiegenden Integritätsmankos“ bekannt gegeben. Regierungschef Florin Cîțu (PNL) habe die Auflösungspläne bereits abgesegnet, die Befugnisse der ARSVOM würden künftig vom Generalinspektorat für Notsituationen (IGSU) übernommen, teilte der Verkehrsminister auf einer Pressekonferenz mit.



Der Beschluss über die Auflösung der Behörde fällt wenige Tage nach Ausbruch eines Mega-Korruptionsskandals: So ermittelt die Antikorruptionsbehörde DNA gegen ARSVOM-Chef Daniel Manole zurzeit wegen des dringenden Verdachts auf Amtsmissbrauch und Großkorruption – er soll gebrauchte Rettungsschiffe zu völlig überteuerten Preisen beschafft und als brandneu ausgegeben haben. Manole steht inzwischen bereits unter Hausarrest.