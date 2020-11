Verschärfung der Maskenpflicht im Freien

Bukarest (ADZ) – Die bisher ausschlaggebende Inzidenzrate von 3 Fällen pro 1000 Einwohnern in den letzten 14 Tagen soll auf 1,5 gesenkt werden, so das Nationale Komitee für Notfallsituationen am Montag. Damit wird Mund-Nasenschutz in öffentlichen freien Bereichen für alle Personen ab dem 5. Lebensjahr in allen Kreisen Pflicht, deren Inzidenzrate die Schwelle von 1,5 übersteigt. In Kreisen mit geringerer Inzidenzrate gilt die Regelung ausschließlich in den die Schwelle überschreitenden Gemeinden. Premierminister Ludovic Orban will den Beschluss höchstwahrscheinlich am Donnerstag in eine Regierungsverordnung umsetzen.