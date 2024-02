Verteidigung im Ernstfall: Rumänen bauen auf NATO

Bukarest (ADZ) - Laut den am Donnerstag veröffentlichen Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde scheinen die Rumänen in puncto Verteidigung ihres Landes im Ernstfall kaum auf sich selbst, sondern hauptsächlich auf die NATO zu bauen: 71 Prozent der Befragten erachteten das rumänische Heer als unfähig, das Land im Fall eines Angriffs zu verteidigen, während 69 Prozent angaben, diesbezüglich ihr Vertrauen in die NATO zu setzen. 55 Prozent der Befragten sprachen sich zudem gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aus; sich freiwillig zum Wehrdienst melden würden lediglich 37 Prozent.