Verteidigung: PSD-Chef verspricht „baldige Lösung“

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Mittwoch erklärt, dass seine Partei in puncto Nachfolger des zurückgetretenen Verteidigungsministers Vasile Dîncu (PSD) mit einer „baldigen Lösung“ aufwarten wird. Zurzeit werde das Amt interimistisch immerhin vom Ex-Ressortchef und früheren Generalstabschef des Heeres ausgeübt, das Ministerium sei folglich in guten Händen. Ciolacu bestätigte, dass es wegen der Personalie für das Verteidigungsressort ein „Gespräch auf Koalitionsebene“ geben wird, fügte jedoch hinzu, dass ein eventueller „Tauschhandel“ mit den Liberalen keine „seriöse Herangehensweise“ darstellen würde.