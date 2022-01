Verteidigungsministerin Frankreichs auf Besuch

Bukarest (ADZ) - Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly hat sich am Mittwoch und Donnerstag in Bukarest zu Gesprächen mit Staatspräsident Klaus Johannis, Premierminister Nicolae Ciucă und Verteidigungsminister Vasile Dîncu getroffen. Im Kontext der Spannungen mit Russland begrüßte Dîncu die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Truppen nach Rumänien zu schicken, um die NATO-Präsenz am Schwarzen Meer zu verstärken. Über die bisher nicht abgeschlossene Transaktion zum Kauf von Korvetten aus Frankreich zeigte sich die Ministerin überzeugt, dass eine schnelle Lösung gefunden werde.