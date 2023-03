Verteidigungsministerium dementiert Fake News

Bukarest (ADZ) - Rumäniens Verteidigungsministerium hat am Dienstag wegen einer eklatanten Falschmeldung Alarm geschlagen, die diese Tage von mehreren russlandfreundlichen Webseiten sowie über Twitter und dem Messenger-Dienst Telegram verbreitet wird. Es seien keine rumänischen Truppen mit HIMARS-Mehrfachraketenwerfern und Gepard-Flakpanzern in Richtung der benachbarten Moldau unterwegs, stellte das Verteidigungsressort auf Facebook klar.

Nach Angaben der Behörde bedient sich das Fake-Video, das angebliche rumänische Truppenbewegungen an der Grenze zur Moldau belegen soll, de facto einiger Aufnahmen von der Ende November in Karlsburg/Alba Iulia gestiegenen Generalprobe vor der Militärparade vom 1. Dezember aus Anlass des Nationalfeiertags.

Das Dementi des Verteidigungsministeriums erfolgt, nachdem zahlreiche Medienoutlets, einschließlich ausländische, die Falschmeldung übernommen hatten. So hatte das griechische Blatt Pentapostagma am Dienstag berichtet, dass Rumänien eine motorisierte Brigade an die Grenze zur Moldau verlegt habe, nachdem die Behörden in Bukarest dem Nachbarland zugesichert hätten, im Notfall dessen Verteidigung übernehmen zu wollen.