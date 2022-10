Verteidungsminister Dîncu in Chișinău zu Besuch

Chișinău (ADZ) - Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD) hat am Wochenende die Moldau besucht. Dîncu traf mit seinem moldauischen Amtskollegen Anatolie Nosatîi, Parlamentspräsident Igor Grosu sowie mit Regierungschefin Natalia Gavrilița zusammen – die Gespräche waren vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dem Ausbau der bilateralen sowie regionalen Kooperation, einschließlich im militärischen Bereich, gewidmet gewesen. Die Behörden in Chișinău hatten erst letzte Woche bekannt gegeben, eine Abkehr von der Neutralität ins Auge zu fassen und künftig mehr für die eigene Verteidigung tun zu wollen.