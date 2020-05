Vertrag für Autobahn Pitești - Curtea de Argeș

Hermannstadt (ADZ) - Den Vertrag über Projekt und Ausführung des Autobahnabschnittes 5 zwischen Pitești und Curtea de Argeș unterzeichnete die Leitung der Straßenbehörde CNAIR mit dem italienischen Bauunternehmen Astaldi SpA am Montag, in Anwesenheit des Premiers Ludovic Orban und des Transportministers Lucian Bode. Die Leistungen auf dem knapp 30 Kilometer langen Abschnitt nehmen 1,71 Milliarden Lei in Anspruch und sind innerhalb von fünf Jahren abzuschließen. Diese umfassen mehrere Brücken, Überführungen und Passagen.