Vertrauen in NATO, EU und USA massiv gestiegen

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der Ukrainekrise ist das Vertrauen der Rumänen in NATO, EU und USA massiv gestiegen, bezeigen die Ergebnisse einer Mitte Januar durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP. So äußerten mehr als 70% der Befragten ihre Überzeugung, das die NATO Rumänien im Notfall zur Seite stehen bzw. es verteidigen würde. Mehr als 76% gaben zudem an, dass an Rumäniens NATO-Mitgliedschaft nicht gerüttelt werden dürfe, nur 18,7% sprachen sich für einen Austritt aus dem Verteidigungsbündnis aus. Knapp 75% der Befragten waren der Meinung, dass die Stationierung von US-Truppen hierzulande zur Gewährleistung der Sicherheit des Landes, insbesondere im Fall eines Kriegs, beiträgt, während 72,6% sich zudem für den Aufbau einer EU-Armee aussprachen. 77% der Befragten befürworteten den sicherheitspolitischen und militärischen West-Kurs des Landes, nur 10,4% sprachen sich für einen Ost-Schwenk bzw. eine Annäherung an Russland und China aus.



Der INSCOP-Umfrage zufolge genießt die NATO zurzeit in der Bevölkerung das höchste Vertrauen (60,6%), es folgen die EU (55,9%), Deutschland (51,8%), die USA (50%) und Frankreich (38,5%).