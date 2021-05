Vertrauen in Politiker rasant gesunken

Bukarest (ADZ) – Im vergangenen Jahr ist das Vertrauen der rumänischen Bevölkerung in Politiker rasant gesunken, erklärt der Soziologe Dan Jurcan, Forschungsleiter beim Meinungsforschungsinstitut (IRES), für ziare.com. Die öffentliche Person, die das größte Vertrauen genießt, ist wie im Vorjahr der Vorsitzende der Notfallbehörde Raed Arafat, allerdings habe nur noch rund 40 Prozent der Bevölkerung (nach 78 Prozent im April 2020) hohes Vertrauen in diesen. Ihm folgt Präsident Klaus Johannis mit rund 20 Prozent (39 Prozent vor einem Jahr). Das Vertrauen in alle anderen Politiker sei so tief, dass diese gar nicht erwähnenswert seien, so Jurcan.



Widersprüchliche Entscheidungen und Kommunikation bezüglich der Pandemieschutzmaßnahmen und die Politisierung sozialer Themen wie Wallfahrtsverbot, Schließung von Marktplätzen und Schulen hätten den Aufstieg der rechtsorientierten AUR-Partei ermöglicht. In anderen Ländern würden derartig gesunkene Vertrauensquoten ein Warnsignal darstellen, so Jurcan.