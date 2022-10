Vertrauenswerte: SMURD vor Kirche

Bukarest (ADZ) – Eine neue Umfrage von Avantgarde scheint eine Trendumkehr einzuläuten: Setzten die Bürger bis Anfang des Jahres ihr Vertrauen noch weitgehend in Kirche und Streitkräfte, belegen diesmal Feuerwehr (77%) und SMURD-Rettungsdienst (63%) die ersten Plätze in der Rangordnung. Die Politik liegt weit abgeschlagen im unteren Teil. Nur jeweils 20% vertrauen Präsidialamt und Regierung, nur 17% dem Parlament. Am schlechtesten schneiden jedoch die Krankenhäuser ab – sie kommen auf einen Vertrauenswert von gerade 15%.