Videoüberwachung in Schulen leichter

Bukarest (ADZ) – Das Bildungsministerium strebt eine Notverordnung an, durch die eine Videoüberwachung im schulischen Umfeld auch ohne Zustimmung von Eltern, Lehrern oder volljährigen Schülern möglich sein soll. Wie Ministerin Ligia Deca sagte, dienen die Aufnahmen nur zur Aufklärung von Gewaltvorfällen. Eine Überwachung ist auch nach dem geltenden Gesetz möglich, erfordert aber eine Zustimmung. Überwachungssysteme können auch außerhalb des Schulgebäudes, auf Fluren, in der Mensa, in der Sporthalle oder der Bibliothek angebracht werden.