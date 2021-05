Vogelgrippe in Muresch und Harghita

Bukarest (ADZ) – Laut Angaben der Sanitär-, Veterinär- und Lebensmittelsicherheitsbehörde sind, nach dem Ausbruch in mehreren EU-Ländern, zwei Vogelgrippe-Infektionsherde auch bei einer kommerziellen Farm in Ungheni, Kreis Muresch und auf einem Hof in Cristuru-Secuiesc, Kreis Harghita, Ende letzter Woche bestätigt worden. Infolgedessen mussten über 180.000 Hühner getötet und zusammen mit Futter und Einstreu verbrannt werden. Die gesamte Fläche der Farm und des Hofes, aber auch die Ausrüstung und Transportmittel, werden desinfiziert.



Eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern und eine Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern wurden um die Infektionsherde herum abgegrenzt, wo Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bewegung von Personen, Tieren und Transportmitteln einzuschränken. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme hat das Nationale Gremium für Notfallsituationen CNSU die Aussetzung des Wanderhandels mit Lebensgeflügel auf Landesebene für 30 Tage beschlossen.