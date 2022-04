Vogelgrippe nahe rumänischer Grenze

Budapest/Bukarest (ADZ) – Die Präsenz des Vogelgrippevirus H5N1 in einer Gänsefarm in Nagykamarás, Kreis Békés, weniger als 10 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt, ist am Montag vom Nationalen Institut für Lebensmittelsicherheit in Ungarn (Nébih) bestätigt worden. Die rund 10.000 Gänse wurden getötet und eine Schutzzone von drei Kilometern bzw. eine Überwachungszone von 10 Kilometern eingerichtet. Letzte Woche war in drei weiteren Gänsefarmen im selben Kreis Vogelgrippe festgestellt worden. Rund 43.000 Gänse mussten gekeult werden.