Vogelgrippe: Verdacht auf falsche Zertifikate

Giurgiu (ADZ) – Neun Standortdurchsuchungen wegen Verdacht auf gefälschte Gesundheitszertifikate für den Verkauf von Geflügel vor dem Hintergrund der Vogelgrippe haben am Donnerstagmorgen in den Kreisen Giurgiu, Ilfov und in Bukarest stattgefunden. Es besteht der Verdacht, dass fast 8000 Tiere aus Farmen verkauft wurden, kurz bevor diese zu Vogelgrippeherden erklärt wurden. Entsprechende Hinweise gingen von der Veterinärgesundheitsdirektion an das Polizeibüro für die Untersuchung von Wirtschaftskriminalität in Giurgiu.