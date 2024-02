Wahlen: US-Botschafterin Kavalec warnt vor russischer Einflussnahme

Bukarest (ADZ) - Die Botschafterin der USA in Rumänien, Kathleen Kavalec, hat in einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit dem Nachrichtenportal Hotnews.ro vor Russlands Einflussnahme auf die insgesamt vier im laufenden Superwahljahr hier-zulande steigenden Wahlen gewarnt. Russland setze in vielen Ländern, einschließlich in ihrem eigenen, auf „Desinformation, maligne Einflussnahme und Einschüchterungstaktik“, angesichts seiner anstehenden Urnengänge befinde sich daher auch Rumänien „im Visier der Russen“, sagte Kavalec.

Die US-Diplomatin hob hervor, dass es gegenwärtig dank der sozialen Netzwerke „äußerst leicht ist, Lügen oder eine Story zu verbreiten, die die Wut der Menschen entfachen oder sie gar zu Straßenprotesten bewegen“ könnten. Bürger, Regierung und Medien hätten folglich „zusammenzuarbeiten, um diese Vorstöße Russlands“ abzuwehren.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Warnungen der NATO, USA und EU in puncto einer steigenden Bedrohung durch Russland sagte Kavalec, dass die Russische Föderation aktuell die größte Bedrohung für die Sicherheit Europas sowie des Verteidigungsbündnisses darstelle, weswegen dessen Einheit mehr denn je ausschlaggebend sei – Abschreckung sei letztlich „der stärkste Wall gegen einen Krieg“, der sich durchaus auch ausweiten könnte.

Bezüglich der bilateralen Beziehungen sagte die US-Botschafterin, dass unser Land für die Vereinigten Staaten ein wesentlicher Verbündeter sei und als Vorzeige-Partner an der NATO-Ostflanke gelte, die Zusammenarbeit sei eine äußerst gute. Zurzeit seien hierzulande rund 3000 US-Soldaten stationiert, man ziehe gemeinsame Manöver durch. Zudem seien die Vereinigten Staaten bemüht, unser Land in Hinblick auf die Modernisierung seines Heeres zu unterstützen, so Kavalec.