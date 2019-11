Wahlergebnis: Johannis mit 66,10% bestätigt

Bukarest (ADZ) - Amtsinhaber Klaus Johannis ist in der entscheidenden Runde des Präsidentschaftsrennens von Sonntag mit 66,10% der abgegebenen Stimmen bestätigt worden, seine unterlegene Herausforderin Viorica Dăncilă (PSD) kam auf 33,89%, teilte die Ständige Wahlbehörde am Montag nach Auszählung aller Stimmzettel mit. Johannis konnte insgesamt 6.510.617 Stimmen auf sich vereinen – eine höhere Stimmenzahl hat in Nachwendezeiten lediglich Ion Iliescu eingefahren. Für die PSD-Spitzenkandidatin stimmten in der Stichwahl von Sonntag 3.338.112 Wähler. Die Diaspora wählte Johannis zu 93.96%, nur 6,04% stimmten für Dăncilă.