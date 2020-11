Wahlkampfauftakt für diesjährige Parlamentswahl

Bukarest (ADZ) - Der Wahlkampf für die Parlamentswahl vom 6. Dezember ist an diesem Wochenende offiziell angelaufen; er endet am 5. Dezember bzw. einen Tag vor dem Urnengang. Für alle Politiker, die bei der diesjährigen Allgemeinwahl antreten wollen, sowie deren Wahlkampfteams gelten angesichts der grassierenden zweiten Corona-Welle strenge Auflagen: So ist die Zahl der Teilnehmer an Wahlkampfveranstaltungen in geschlossenen Räumen auf maximal 20 und im Freien auf 50 Personen beschränkt. Sowohl für Politiker als auch für deren Anhänger gilt bei allen Wahlkampfveranstaltungen Nasen-Mundschutz- sowie Mindestabstand-Pflicht.