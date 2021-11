Waldbrände auf EU-Rekordhöhe

Brüssel (ADZ) – Während der letzten beiden Jahre liegen die in Rumänien durch Waldbrände erfolgten Zerstörungen auf EU-Rekordhöhe, geht aus dem Jahresbericht der EU-Kommission hervor. Knapp die Hälfte der durch Waldbrände zerstörten „Natura 2000“-Naturschutzgebiete in der EU lagen voriges Jahr in Rumänien, insbesondere im Biosphärenreservat des Donaudeltas. Insgesamt sind in Rumänien 2020 über 5000 Hektar abgebrannt. Ursache sei die Erwärmung des Klimas, aber auch die Verbrennung von Ernteresten auf landwirtschaftlichen Flächen.