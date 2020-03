Waldvernichtung: Greta ruft Rumänen zum Kampf auf

Bukarest (ADZ) – Die 17-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die rumänischen Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag aufgefordert, dem Raubbau an den Wäldern ihres Landes den Kampf anzusagen.



„Seid geeint im Kampf gegen den illegalen Holzschlag und gegen die Zerstörung unseres Planeten, schließt euch der Fridays-for-Future-Bewegung in Rumänien an. Wir sehen uns auf der Straße, um Ökosysteme, Biosphäre und Natur zu schützen“, sagte die Star-Aktivistin in Brüssel am Rande ihres Besuchs bei der EU-Kommission in einer Videobotschaft.



Erst letzte Tage hatte der geschäftsführende Umweltminister Costel Alexe (PNL) bekanntgegeben, der „größten Waldvernichtung der letzten Jahre“ in der Maramuresch, im Raum Sighet, auf die Schliche gekommen zu sein. Mehr als 340 Hektar Wald seien kahlgeschlagen; der illegale Holzschlag vor Ort sei wohl über einen Zeitraum von mindestens acht Jahren erfolgt, die lokalen Behörden hätten nach eigenen Angaben alle nichts bemerkt, sagte der Minister. Sein Ressort habe deswegen bereits die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, er hoffe, bald „Handschellen“ an allen Händen, die illegale Rodungen vornehmen, sehen zu können, so Alexe.