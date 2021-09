Weitere 80 Ortskräfte aus Afghanistan evakuiert

Bukarest (ADZ) – Weitere 80 afghanische Bürgerinnen und Bürger wurden am Sonntagmorgen auf dem Landweg aus Afghanistan nach Pakistan in Sicherheit gebracht, wie das Außenministerium (MAE) in einer Pressemitteilung am selben Tag bekanntgab. Sie wurden von einem Vertreter der rumänischen Botschaft in Islamabad empfangen und an einen Ort gebracht, wo sie verbleiben, bis die Verfahren zur Weiterreise nach Rumänien abgeschlossen sind.



Insgesamt wurden durch die Interinstitutionelle Krisenzelle (CCI), die am 13. August einberufen wurde, bislang 156 afghanische Staatsangehörige außer Landes in Sicherheit gebracht: Ortskräfte, die Streitkräfte vor Ort unterstützt hatten oder Studierende mit einem rumänischen Stipendium, aber auch besonders gefährdete Personen wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Richter und deren Familienangehörige. Darüber hinaus wurden bislang 49 rumänische Staatsbürger sowie sieben Staatsbürger verbündeter Staaten evakuiert.