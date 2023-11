Weitere 86 Rumänen aus Gazastreifen repatriiert

Bukarest (ADZ) - Weitere 86 rumänische Staatsbürger sowie deren Familien, die bereits am Samstag aus dem Gazastreifen evakuiert worden sind, sind am Dienstagmorgen an Bord einer Tarom-Flugmaschine in Rumänien gelandet, wie das Außenministerium (MAE) auf Facebook mitteilt. Die Rumänen waren am Samstag am Grenzübergang Rafah nach Ägypten von einem Einsatzteam des MAE-Krisenstabs erwartet und von Vertretern der Rumänischen Botschaft in Ägypten in die Hauptstadt Kairo gebracht worden.

Ebenfalls kündigte MAE an, weiterhin Gespräche mit den israelischen und ägyptischen Behörden zu führen, um die noch verbliebenen ausreisewilligen Rumänen und deren Angehörige aus dem Gaza-Streifen zu evakuieren, wofür drei mobile konsulare Einsatzteams des MAE-Krisenstabs in Ägypten zur Verfügung stehen.

Des weiteren sei am Dienstag die Evakuierung weiterer 26 Rumänen aus dem Gazastreifen geplant. Bis dato sind 220 rumänische Staatsbürger aus dem Gazastreifen evakuiert worden.